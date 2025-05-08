В России и мире

Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад картинки с сатаной

Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за опубликованные десять лет назад в социальной сети картинки с пентаграммами и сатаной*, говорится в судебных материалах.

Изображения, как сообщается в материалах, полицейские обнаружили на личной странице мужчины в социальной сети. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации, пишет РИА Новости.

В ходе заседания ответчик заявил, что вину признает, а картинки были размещены «лет восемь-десять назад, тогда они ему показались забавными». Изображения он удалил, указано в материалах.

Суд в Краснодарском крае в конце октября оштрафовал россиянина на две тысячи рублей.

* Движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.