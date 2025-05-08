В России и мире

У комика Тимура Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве

Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы, сообщили в суде.

«Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развитии столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года», — сообщили в суде.

В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Батрутдинов, департамент просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории. Суд отказался конкретизировать, о какой недвижимости идет речь, пишет РИА Новости.