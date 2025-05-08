В России и мире

Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой

Прокурор просит приговорить актрису Аглаю Тарасову к 3,5 годам условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Прошу назначить Тарасовой наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, назначенное наказание считать условным. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», - сказал гособвинитель.

На заседании в среду Тарасова, ранее признавшая вину, заявила, что вейп ей подарили в Израиле в 2022 году и она не знала точно, что в нем. Потом устройство сломалось и перестало заряжаться, а когда летом она летела в Москву, то забрала из квартиры тети в Тель-Авиве, где иногда жила, пляжную сумку - внутри лежал этот вейп.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса «ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления», пишет РИА Новости.

Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.