РКН заблокировал фотохостинг с детской порнографией

Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, который системно размещал материалы с детской порнографией, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Политик рассказал, что средства массовой информации обратили внимание на вопиющий случай распространения детской порнографии.

«Оперативно с коллегами из Роскомнадзора провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией… Он более недоступен. Спасибо СМИ за бдительность, а Роскомнадзору — за оперативную реакцию», - написал он в своем канале в Max.

Боярский уточнил, что не будет приводить название ресурса, но ежемесячно на него заходило более 11,5 миллиона пользователей со всего мира, в том числе 1,6 миллиона с территории России, пишет РИА Новости.

«Ранее этот сайт неоднократно попадал в поле зрения регулятора, в этот раз было принято решение о его полной блокировке на территории России… Далеко не вся работа становится достоянием общественности, но мимо этого случая не могу пройти мимо», - добавил глава думского комитета.