Трижды проваливший экзамен по вождению москвич напал на инструктора с ножом

Ученик с ножом напал на инструктора автошколы в Москве — пострадавший в реанимации с открытыми ранами живота и грудной клетки, сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 16 декабря. Нападавший трижды провалил экзамен в ГАИ — на последней попытке он не сдал заезд в «гараж» задним ходом. Мужчина обвинил 41-летнего автоучителя в своей неудаче на экзамене в ГАИ, после чего завязался конфликт, в ходе которого ученик дважды ударил педагога ножом. После скрылся с места преступления.

Скорую пострадавшему вызвал его коллега, который держал инструктора на руках до приезда кареты скорой помощи. Сейчас состояние мужчины стабилизировано, он находится в реанимации.

Преступника задержали в тот же день.