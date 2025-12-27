Размер материнского капитала в 2026 году назвали в Госдуме

Размер материнского капитала в 2026 году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч - на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, - 974 189 рублей», - сказал Говырин.

По его словам, средства маткапитала можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.