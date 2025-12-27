В России и мире

Стоимость кредитных карт для россиян достигла рекорда

0

Россияне в ноябре стали платить по кредитным картам рекордный процент - полная стоимость достигла почти 50% как минимум с 2021 года. 

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) по кредиткам в ноябре достигла 47,4%. Такое значение стало рекордным как минимум с 2021 года, когда начала вестись такая статистика. Тогда за аналогичный период показатель составлял 21,9%. 

Резкий скачок произошел в декабре прошлого года, когда средняя ПСК по кредиткам на фоне достижения ключевой ставки рекордных значений выросла сразу на 10,4 процентного пункта, достигнув 37%.

«Рост величины ПСК по кредитным картам связан с ростом тех затрат, которые несут банки на выпуск и сопровождение кредитных карт. Сам по себе карточный бизнес – это довольно затратный, хотя одновременно и доходный бизнес для кредиторов и для поддержания этой доходности кредиторы вынуждены увеличивать ПСК по кредитным картам», - пояснил генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru