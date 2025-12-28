В России и мире

Столетие назад скончался поэт Сергей Есенин

Ровно век назад, 28 декабря 1925 года поэт Сергей Есенин был найден мертвым в ленинградской гостинице «Англетер». Ему было 30 лет. 

Согласно официальной версии, поэт в состоянии депрессии совершил суицид. Обстоятельства самоубийства весьма странны: когда открыли номер, в нем не было света. Поэт висел на вертикальной трубе под самым потолком высотой 3 метра 52 сантиметра. На лбу была вмятина.

После гражданской панихиды в Союзе поэтов в Ленинграде тело Сергея Александровича было доставлено на поезде в Москву, где также было устроено прощание с участием родственников и друзей. Есенин был похоронен 31 декабря 1925 года в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Последнее его стихотворение — «До свиданья, друг мой, до свиданья…» — по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему накануне: Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден был писать своей кровью.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, -
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

