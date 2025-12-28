В России и мире

Путин подписал указ об отмене ежегодных деклараций для чиновников и депутатов

0

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников. При этом вводиться постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их родных. Соответствующий документ был опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих будет постоянно осуществляться в режиме реального времени с помощью государственной системы «Посейдон». Отмечается, что декларацию об имуществе необходимо будет предоставлять в случае поступления на службу и при переводе на другую должность.

Также госслужащие должны будут предоставлять декларацию «в случае возникновения у члена Правительства Российской Федерации оснований для предоставления сведений». Речь идет о случаях покупки имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru