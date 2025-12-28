В России и мире

Стал известен самый высокооплачиваемый артист России в 2025 году

0

Самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году стал певец Ваня Дмитриенко. Об этом сообщает агентство Readovka.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

«Самый высокооплачиваемый артист 2025 года — 20‑летний Ваня Дмитриенко. По подсчетам Readovka, за 33 концерта он заработал 924 миллиона рублей», — сказано в публикации.

Сразу за Дмитриенко следует певец Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Лазарев.

Ближе всех к показателям молодого артиста оказалась певица Надежда Кадышева, которая заработала 900 миллионов рублей за 36 выступлений.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru