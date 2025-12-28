Стал известен самый высокооплачиваемый артист России в 2025 году

Самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году стал певец Ваня Дмитриенко. Об этом сообщает агентство Readovka.

«Самый высокооплачиваемый артист 2025 года — 20‑летний Ваня Дмитриенко. По подсчетам Readovka, за 33 концерта он заработал 924 миллиона рублей», — сказано в публикации.

Сразу за Дмитриенко следует певец Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Лазарев.

Ближе всех к показателям молодого артиста оказалась певица Надежда Кадышева, которая заработала 900 миллионов рублей за 36 выступлений.