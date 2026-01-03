В столице Венесуэлы прогремели взрывы

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 02:00 (09:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

«В Макуто я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо», —рассказала одна из местных жительниц.

Агентства Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена, пишет РИА Новости