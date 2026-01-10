В России и мире

Звезда фильма «Один дома» попался на склонении к проституции

0

Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», оштрафовали на попытку снять проститутку. Об этом сообщает TMZ.

Дэниел Стерн. Кадр: фильм «Один дома»

По данным издания, инцидент произошел 10 декабря 2025 года, прямо в разгар рождественских праздников. 68-летний звезда франшизы находился в отеле в Камарило в штате Калифорния (США) и хотел договориться с проституткой о совместном времяпровождении. В его планы вмешалась полиция.

Стерна обвинили в склонении к проституции. Ему выписали штраф.

Ранее звезда «Один дома» — актер Девин Рэтрей — признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Его приговорили к трехлетнему испытательному сроку и обязали пройти специальную программу.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026