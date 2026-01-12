В России и мире

Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором приписал себе должность исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

Изображение: Канал Доанльда Трампа в Truth Social

Американский лидер опубликовал скриншот якобы из «Википедии», в котором указано, что с января 2026 года он исполняет обязанности президента Боливарианской Республики. Также там указана и его настоящая должность — 45-й и 47-й президент США.

Однако, с 5 января официально обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес.

