Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Министерство иностранных дел Молдавии работает над денонсацией соглашений, лежащих в основе создания Содружеств независимых государств, сообщил глава Министерства иностранных дел Михай Попшой.

Фото: Министерство иностранных дел Молдавии / Sputnik / Osmatesco

«С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения», — сказал глава МИД в эфире Radio Moldova.

По его словам, документы о денонсации поступят на рассмотрение после начала новой парламентской сессии, их могут рассмотреть к середине февраля. Если законодательный орган одобрит денонсацию, а затем их утвердит президент Майя Санду, Молдавия перестанет быть частью СНГ.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания Содружества, а также Евразийский экономический союз (ЕАЭС), при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу «в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции», пишет РИА Новости. К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.

Оппозиция критикует государственный курс на разрыв соглашений, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. В свою очередь, бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что политика нынешнего руководства противоречит национальным интересам и не соответствует желаниям большинства граждан.