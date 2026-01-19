 
В России и мире

Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

0

Министерство иностранных дел Молдавии работает над денонсацией соглашений, лежащих в основе создания Содружеств независимых государств, сообщил глава Министерства иностранных дел Михай Попшой.

Фото: Министерство иностранных дел Молдавии / Sputnik / Osmatesco

«С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения», — сказал глава МИД в эфире Radio Moldova.

По его словам, документы о денонсации поступят на рассмотрение после начала новой парламентской сессии, их могут рассмотреть к середине февраля. Если законодательный орган одобрит денонсацию, а затем их утвердит президент Майя Санду, Молдавия перестанет быть частью СНГ.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания Содружества, а также Евразийский экономический союз (ЕАЭС), при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу «в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции», пишет РИА Новости. К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.

Оппозиция критикует государственный курс на разрыв соглашений, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. В свою очередь, бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что политика нынешнего руководства противоречит национальным интересам и не соответствует желаниям большинства граждан.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026