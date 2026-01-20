В Польше откажутся от понятий «муж» и «жена»

Определения «муж» и «жена» уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями «первый супруг» и «второй супруг», сообщили в Министерстве информатизации.

«Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния», — рассказали там.

В ведомстве отметили, что после проведения соответствующей реформы в свидетельствах о регистрации брака люди, создавшие семью, будут указываться не как «муж» и «жена», а как «первый супруг» и «второй супруг».

В Министерстве информатизации уточнили, что такие изменения необходимы для того, чтобы иметь возможность выдавать свидетельства о браке лицам одного пола, которые заключили свой союз в других странах, но хотят легализовать его в Польше*, пишет РИА Новости.

Суд ЕС в ноябре обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в других государствах Евросоюза, несмотря на то что польское национальное законодательство не предусматривает такую форму семьи.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ