Американский актер Стивен Сигал продает свой особняк в Подмосковье

Американский актер Стивен Сигал продает свой особняк на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье, сообщили в компании NF Group, ставшей эксклюзивным консультантом по продаже резиденции актера.

Фотографии: NF Group

«Объектом продажи выступает загородный дом общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус", спроектированном в единой архитектурной концепции и насчитывающем 22 дома», — рассказал представитель компании.

По его словам, подмосковная резиденция Сигала состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, расположенных на лесном участке площадью 15 соток. Основной дом включает три спальни, три санузла, кинотеатр, винную комнату, кабинет, гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней состоит из двух уровней: на первом этаже находятся сауна, душевая и санузел, на втором - спальня с санузлом, пишет РИА Новости.

Запрашиваемую актером за объект цену в NF Group не раскрыли. Ранее СМИ сообщали, что Сигал приобрел дом в селе Усово на Рублёвке в 2018 году, оценочно, за 80-100 миллионов рублей. По их данным, прежде домом владел Владимир Шемякин - бывший депутат Госдумы и экс-глава Росгосцирка.