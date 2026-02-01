 
В России и мире

С 1 февраля в России вступят в силу изменения по маткапиталу, ипотеке и выплатам

В Росси с 1 февраля вступят в силу изменения более 40 соцвыплат и пособий, в частности на материнский капитал, а также изменятся условия по семейной ипотеке. 

Размер материнского капитала будет увеличен до 728,9 тысяч рублей на первого ребенка и 234,3 тысяч рублей на второго. Также повысят размер пособий при рождении или усыновлении ребенка по уходу за ним до 1,5 года для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам со званием «Мать-героиня».

Также изменятся условия оформления семейной ипотеки. Теперь супруги станут обязаны быть созаемщиками, а в случае нехватки дохода для получения кредита они могут привлечь третьих лиц. При этом возможно будет взять только один кредит на семью, пишут РИА Новости.

 

