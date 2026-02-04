В Абу-Даби завершился первый день переговоров между Россией, Украиной и США

Делегации Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день переговоров в Абу-Даби, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs

«Переговоры возобновятся в четверг, поздним утром по местному времени», — написал он.

В состав переговорной группы вошли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. От Москвы участвует делегация Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Киев представляют глава офиса президента Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, а также глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, пишут РИА Новости.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Трампом в Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.

* Внесен в список террористов и экстремистов.