 
В России и мире

В Абу-Даби завершился первый день переговоров между Россией, Украиной и США

0

Делегации Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день переговоров в Абу-Даби, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs

«Переговоры возобновятся в четверг, поздним утром по местному времени», — написал он.

В состав переговорной группы вошли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. От Москвы участвует делегация Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Киев представляют глава офиса президента Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, а также глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, пишут РИА Новости

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Трампом в Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026