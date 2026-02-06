Десять мощных вспышек зафиксировали на Солнце

5 февраля на Солнце произошла заметная всплеск активности: по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, учёные зарегистрировали 10 вспышек класса М и 14 — класса С.

Особого внимания заслуживает то, что значительная часть вспышек возникла в новой группе солнечных пятен — № 4362. Ранее основная активность концентрировалась в группе № 4366, что указывает на динамичное перераспределение энергии на поверхности Солнца.

Вспышки класса М относятся к предпоследнему уровню мощности в общепринятой классификации. Их интенсивность в 10 раз превышает показатели предыдущего класса (С) и может оказывать ощутимое влияние на околоземное пространство, пишет ТАСС. При таких событиях нередко происходят выбросы солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.