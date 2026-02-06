 
В России и мире

Десять мощных вспышек зафиксировали на Солнце

0

5 февраля на Солнце произошла заметная всплеск активности: по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, учёные зарегистрировали 10 вспышек класса М и 14 — класса С.

Особого внимания заслуживает то, что значительная часть вспышек возникла в новой группе солнечных пятен — № 4362. Ранее основная активность концентрировалась в группе № 4366, что указывает на динамичное перераспределение энергии на поверхности Солнца.

Вспышки класса М относятся к предпоследнему уровню мощности в общепринятой классификации. Их интенсивность в 10 раз превышает показатели предыдущего класса (С) и может оказывать ощутимое влияние на околоземное пространство, пишет ТАСС. При таких событиях нередко происходят выбросы солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026