Уголовное дело возбудили в отношении матери убитого в Ленобласти 9-летнего мальчика

Мать убитого в Ленинградской области девятилетнего Паши стала фигуранткой уголовного дела о «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дело было возбуждено в четверг, 19 февраля.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По версии следствия, женщина умышленно игнорировала свои обязанности по воспитанию детей. Вследствие этого у Паши развились «признаки девиантного поведения», которые привели к тому, что его половую неприкосновенность нарушили и ребёнок был убит. Установлено, что уроженка Петербурга официально не замужем, не работает, не судима, на учётах не состоит. При этом она являлась матерью семи детей.

9-летний Павел не ходил в школу, много времени проводил на улице без присмотра, подрабатывал, отмывая фары машин на парковке возле гипермаркета. Ребёнку покупали еду неравнодушные прохожие, пишет 78.ru.

Напомним, 30 января мальчик вышел на прогулку и пропал. Его поисками занимались и силовики, и добровольцы. 2 февраля скрывавшийся в Псковской области Пётр Жилкин при задержании признался в убийстве пропавшего. Педофил рассказал, что утопил ребёнка в одном из местных водоёмов.

По словам задержанного, мальчик якобы шантажировал его и угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны похитителя, прося деньги за молчание. В ночь на 3 февраля тело ребёнка достали из водоёма в Ломоносовском районе Ленобласти.

Также уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района.