В Италии официально начались XXV зимние Олимпийские игры

Официально начались XXV зимние Олимпийские игры в Италии. Церемония открытия и спортивный парад состоялись сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Это первый случай в истории Олимпиад, когда такие мероприятия проводятся в нескольких местах одновременно.

Фотографии: Петр Ковалев / ТАСС

На Играх выступят 13 российских спортсменов в семи видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), конькобежный спорт (Анастасия Семенова, Ксения Коржова), ски-альпинизм (Никита Филиппов), шорт-трек (Алена Крылова, Иван Посашков), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), пишет «Интерфакс». Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Впервые в истории в зимней Олимпиаде примут участие спортсмены из Бенина, Республики Гвинея-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В этом году в олимпийскую программу впервые включили ски-альпинизм в дисциплинах: спринт (мужчины), спринт (женщины) и смешанная эстафета. Также дебютируют скелетон (смешанная команда), санный спорт в дисциплине двойки (женщины), фристайл в дисциплинах парный могул (мужчины) и парный могул (женщины), большой трамплин в дисциплине индивидуальное первенство (женщины).

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр стали горностаи Тина и Мило.

На Олимпиаде ожидается около 2 млн болельщиков. Стоимость билетов на соревнования начинаются от $30 и доходит до $1,4 тысячи.

Олимпийские деревни расположены в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо, Бормио, Предаццо и Разун-Антерсельве. Большинство сборных будет проживать там, Норвегия, однако, предпочла разместить своих спортсменов в гостинице.

Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние игры 1956 года, летние игры 1960 года и зимние игры 2006 года. 

