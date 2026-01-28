До зимних Олимпийских игр в Италии допущены 13 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске всех 13 российских спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии, к участию в Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В последнем решении МОК подтвердил имена оставшихся кандидатов, сообщили в Центре сборных России.
Фото с сайта olympic.ru
В санном спорте допущены Дарья Олесик и Павел Репилов. В горнолыжном спорте участвуют Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Итоговый состав российских нейтральных атлетов на Олимпиаде-2026 выглядит следующим образом:
- Фигурное катание: Аделия Петросян, Пётр Гуменник;
- Шорт-трек: Алёна Крылова, Иван Посашков;
- Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелёв;
- Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семёнова;
- Ски-альпинизм: Никита Филиппов;
- Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов;
- Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.