До зимних Олимпийских игр в Италии допущены 13 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске всех 13 российских спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии, к участию в Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В последнем решении МОК подтвердил имена оставшихся кандидатов, сообщили в Центре сборных России.

Фото с сайта olympic.ru

В санном спорте допущены Дарья Олесик и Павел Репилов. В горнолыжном спорте участвуют Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Итоговый состав российских нейтральных атлетов на Олимпиаде-2026 выглядит следующим образом:

Фигурное катание: Аделия Петросян, Пётр Гуменник;

Шорт-трек: Алёна Крылова, Иван Посашков;

Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелёв;

Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семёнова;

Ски-альпинизм: Никита Филиппов;

Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов;

Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

Олимпиада пройдет 6-22 февраля. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.