Печень трески стала деликатесом в Мурманской области стоимостью до 1,4 тысяч рублей за банку

В Мурманской области печень трески, традиционно считавшаяся доступным местным продуктом, превратилась в дорогостоящий деликатес. Сейчас цена за стандартную банку достигает 1 400 рублей.

При этом владельцы рыболовецких предприятий недоумевают: сам субпродукт фактически не имеет рыночной стоимости на этапе вылова, но в готовом виде превращается в дорогостоящий товар.

Александр Мананников, владелец мурманского предприятия «Фреш Фиш», поясняет парадокс: «Все расходы закладываются в стоимость трески. Да, существуют затраты на банки и на работу консервного цеха. Но сама печень как субпродукт не входит в объём квоты на вылов рыбы — она идёт в отходы».

Основная причина роста цен — острый дефицит качественной продукции. Большинство рыбаков работают по прибрежной квоте, которая запрещает перерабатывать печень на борту, пишет «Российская газета». Из-за короткого срока хранения ценный субпродукт приходится утилизировать прямо в море. В результате сотни тонн печени пропадают, а на рынок попадает лишь небольшой объём консервов, произведённых на крупных судах-процессорах. Ситуацию усугубляет снижение общих квот на вылов трески в Баренцевом море до минимального уровня с 1991 года.