Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 106 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

По одному — в Смоленской, Волгоградской, Курской, Тульской областях, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Еще девять дронов нейтрализовали в Нижегородской области, пять — в Крыму, четыре —над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой,

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, пишет РИА Новости.