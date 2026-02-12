 
Две юные экс-псковички пропали в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивают двух сестер — 18-летнюю Марину и 11-летнюю Ирину Жвалевых. Девочки пропали 9 февраля, есть основания полагать, что они могли покинуть пределы Ленинградской области. Ориентировки на разыскиваемых опубликованы, в том числе, в группах поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.


Ориентировка: «ЛизаАлерт»

По предварительным данным, утром 9 февраля старшая сестра повела младшую в школу, однако домой они не вернулись. Отец девочек, с которым они проживали, обратился в полицию.

Как выяснилось, к исчезновению может быть причастна мать девочек. По информации 47news, женщина состоит в религиозном движении «Русская православная церковь — Царская империя» и состоит в нем около пяти лет. Примерно с октября 2024 года она проживает в Ульяновской области вместе с другими адептами. При этом родительских прав женщина не лишена и является дееспособной.

Бабушка девочек Мария в разговоре с «Фонтанкой» рассказала, что мать забрала детей без предварительной договоренности. Позже у родственников появилось видео с сестрами.

«На камеру девочки и мать представляются. Старшая говорит о том, что ей 18 лет и она имеет право на самоопределение и любое место проживания. Дальше она говорит, что по религиозным соображениям отказывается от документов. Младшая девочка представляется, а дальше — молчит», — сказала бабушка.

Женщина уточнила, что пока не знает, где именно находятся девочки, правоохранители ищут их. Бабушка виделась с внучками за день до того, как они пропали: «Для нас было сюрпризом и открытием, что они общались с матерью, потому что год назад, когда сын забрал детей к себе, мы консультировались с психологами. Все они в один голос говорили, что общение с матерью нужно не просто ограничить, а аннулировать. У детей были сменены сим-карты, у старшей вообще отобрали телефон. Мы были уверены, что они с ней не контактируют. Позже оказалось, что у старшей девочки был тайный телефон и по нему происходило общение с матерью. Нечасто, как я понимаю».

По словам Марии, родители девочек официально развелись в мае 2025 года. До этого несколько лет мать с дочерями жили в Псковской области, отец приезжал к ним на выходные. С декабря 2024 года дети находились с отцом.

Бабушка девочек говорит, что мать всегда интересовалась религией и ходила в православные храмы. Как именно женщина могла присоединиться к секте — Мария не знает.

Девочки, по словам бабушки, якобы не звонили матери первыми. Последняя связывалась с детьми сама. «Старшая девочка уже была заражена этими идеями, переубедить ее не удалось никому», — считает Мария. Младшая, как уточнила ее бабушка, ходила в школу, у нее были подруги.

Согласно ориентировке, старшая сестра была в светлом пуховике, темной юбке, синих сапогах и черном платке. Младшая ушла в светлом пуховике, синей юбке, зеленых ботинках с желтыми шнурками и белой шапке. 

Очевидцев просят сообщать информацию по телефонам, указанным в ориентировке.

