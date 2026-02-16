 
В России и мире

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении комика Нурлана Сабурова

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова, сообщили в ведомстве.

Фото: РИА Новости

«Проводятся проверочные мероприятия (касательно действий артиста. — прим. ред.)», — заявили в КНБ.

До завершения проверки статью, по которой он проходит, не будут раскрывать, пишет РИА Новости.

С 30 января комику на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили в правоохранительных органах. После этого казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу им десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. По его мнению, действия комика можно квалифицировать как «финансирование и обеспечение наемничества», за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.

