14 автомобилей попали в ДТП на участке трассы М-4 в Тульской области

Порядка 14 автомобилей стали участниками шести дорожно-транспортных происшествий на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области, в результате аварий пострадали шесть человек. Кроме того, один человек погиб в ДТП с двумя машинами, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Видео: ТАСС

«На 214-м километре указанной дороги произошло шесть самостоятельных ДТП, в которых участниками являются 14 единиц транспортных средств, в которых, по предварительной информации, шесть человек пострадали. На 212-м километре произошло ДТП (наезд на стоящее транспортное средство), в котором пассажирка автомобиля Haval погибла», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сложная дорожная обстановка наблюдается на 240-252 км трассы М-4, где также произошло несколько ДТП, движение ограничено. В связи со сложными погодными условиями утром в Тульской области был введен алгоритм «Дорога». В его рамках дополнительно задействовали 68 сотрудников Госавтоинспекции, находящихся на выходных днях, пишет ТАСС.

«Автоинспекторы регулируют движение, ликвидируют последствия ДТП и образовавшиеся заторы, а также отслеживают состояние проезжей части», - добавили в пресс-службе.