Массовое ДТП, в котором велосипедисту оторвало голову, произошло в Москве. ВИДЕО

В Москве на Садовом кольце произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Момент столкновения опубликовал Telegram-канала «Дептранс. Оперативно». Инцидент запечатлела уличная камера. 

Видео: «Дептранс. Оперативно»

На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожное ограждение, затем от удара транспорт отбрасывает в другие машины и велосипед: в этот момент по проезжей части разлетаются автомобильные детали.

По данным Telegram-канала 112, в момент аварии за рулем автомобиля была 29-летняя водительница. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии опьянения.

Инцидент произошел вечером 20 апреля на Садово-Черногрязской улице. По словам свидетелей, BMW направился в сторону встречного движения и врезался в несколько машин, после чего удар пришелся и на велосипед. В результате человек получил травмы, несовместимые с жизнью; его тело обнаружили на месте происшествия. Очевидцы утверждают, что водителю двухколесного транспортного средства оторвало голову.

Telegram-канал 112 сообщает, что в аварии пострадали и другие люди, однако точное число раненых пока уточняется. Из‑за ДТП участок Садового кольца перекрыли, поэтому в районе аварии образовались серьезные пробки. Позже он добавил, что задержали виновницу смертельного ДТП на Садовом кольце. Это 29-летняя Анна В. Ранее она работала в Россотрудничестве. Предварительно, в момент аварии она была пьяна. В результате столкнулись шесть автомобилей, погибли велосипедист и один из водителей. Ещё трое пострадали.

