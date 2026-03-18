В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в храме

Подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фото: СК РФ

По версии следствия, подросток оказался сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации и был завербован через мессенджер куратором с Украины. По заданию вербовщика несовершеннолетний вел агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их вступить в запрещенную организацию. Кроме того, обвиняемый оставлял в соцсети комментарии, оправдывающие терроризм и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации.

В дальнейшем по указанию куратора фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы.

Петренко добавила, что преступную деятельность несовершеннолетнего выявили и пресекли сотрудники СК и ФСБ.

«Предъявлено обвинение 16-летнему жителю города Уфы в совершении преступлений… «содействие террористической деятельности», «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма» и «участие в деятельности террористической организации», - сказала она, добавив, что решается вопрос об аресте фигуранта.

Петренко также сообщила, что при обыске по месту жительства задержанного нашли и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств, пишет РИА Новости.

