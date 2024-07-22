Общество

Рак — псковичам враг: разбираем 7 мифов об онкологии

Посвящается нашим коллегам

Виктории Голубковой и Юрию Моисеенко,

сраженным на поле битвы с онкологией,

а также всем, кто ведет свою ежедневную борьбу

с главной болезнью XXI века.

Болеют ли псковичи онкологией чаще других жителей страны, отрежут ли «все» во время операции на молочных железах, можно ли заразиться раком от больного или унаследовать хворь — что правда, а что миф в народных представлениях об онкологии, разобрала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера вместе с главным врачом Псковского областного клинического онкологического диспансера Александром Юровым.

1. Псковская область — лидер по числу онкобольных в стране

Миф

В бытовом сознании укоренилось представление о Псковской области, как о регионе, где пациентам наиболее часто ставят страшный диагноз «рак». Доктор Юров называет такой взгляд «глупостью» и «странным заблуждением пятилетней давности».

«Заболеваемость должна быть высокой. Это нормально, - настаивает Александр Юров. - Если заболеваемость низкая, значит, рак просто не выявляют. А если идет вниз — совсем плохой признак, говорящий о высокой смертности».

Александр Юров.

Сейчас будет совсем немного цифр, они важны для понимания общей картины. Если в 2019 году на учете в Псковском онкодиспансере стояло чуть более 17 тысяч пациентов, то сейчас таковых более 20 тысяч. Цифры говорят о высокой выявляемости и низкой смертности, то есть к уже стоящим на учете добавляются пациенты с вновь поставленным диагнозом.

Данные в разрезе разных регионов можно найти в отчете «Состояние онкологической помощи населению в 2022 году» НИИ онкологии имени Герцена. В Псковской области летальность в первый год постановки диагноза составила 18,9%, это 50-е место по стране из 85 регионов, упомянутых в отчете, чем оно ниже, тем лучше, тут мы во второй половине списка. Состоят на учете пять лет и более 58,5% больных, это 37-е место, здесь наоборот, лучше быть повыше. Число больных правильнее смотреть не в абсолютных цифрах (понятно, что они будут выше в регионах с более высокой численностью населения), а в пересчете на 100 тысяч населения. По этому показателю мы на 26-й строчке. Есть к чему стремиться, но ситуация не катастрофическая — конечно, в разрезе общей картины, а не для пациентов, уже услышавших диагноз.

За первые четыре месяца нынешнего года Псковская область вышла на второе место в Северо-Западном округе по выявлению рака на I и II стадиях, лучше чем у нас ситуация только в Мурманске. Почему это важно, мы поговорим чуточку позже.

2. Никто не знает, от чего возникает рак

Миф

Несмотря на то, что надежной доказательной базы о причинах возникновения онкологии не существует, кое-что врачам все-таки известно. Есть несколько предикторов, то есть «предсказателей» — факторов, наличие которых увеличивает риск возникновения заболевания. Среди них — вредные условия труда и работа на химическом производстве, в том числе, с дающим пыль цементом и с мышьяком.

Влияет и образ жизни, раком скорее заболеет тот, кто курит, чрезмерно пьет, имеет лишний вес и мало двигается. Повышенное содержание в пище жирного, жареного и острого приводит к ожогам ЖКТ, непроходимости, дисбактериозу, а уже они ведут к новообразованиям. В возникновении рака кожи свою неблаговидную роль играет солнце, опасно находится под его прямыми лучами без защиты, и не прикрывая родинки.

Если постараться максимально исключить из жизни факторы риска, увы, гарантий все равно нет. В том числе, и потому, что один из факторов имеет естественное происхождение — это возраст. В Псковской области ситуация усугубляется тем, что треть населения здесь старше трудоспособного возраста. К тому же часто регион становится местом жительства пенсионеров с севера, переезжающих сюда после нагрузок, полученных организмом в сложных условиях. Как горько шутят онкологи, не каждый доживает до своего рака. А у тех, кто доживает, всплески заболеваемости приходятся на 65-70-75 лет. Рак молочной железы значительно моложе, риск возрастает после 45 лет, когда женский организм проходит через гормональную перестройку.

3. Раком можно заразиться

Миф

Опухоль не передается ни воздушно-капельным, ни контактно-бытовым путем. Зато рак можно унаследовать, пусть и нечасто. В 4% случаев злокачественная опухоль развивается из-за переданной на генетическом уровне мутации, как правило, это происходит в случаях с раком молочной железы или яичников, входящих в печальный топ наиболее распространенных в Псковской области.

Какие органы жителей Псковской области чаще всего поражает рак

Женщины: Молочная железа, Кожа, Репродуктивная система.

Мужчины: Предстательная железа, Легкие, Желудок и кишечник.

С 2019 года Псковская область работает по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». За это время закуплено оборудования на 600 млн рублей. Например, в конце 2020 года в онкодиспансере появился новый аппарат для лучевой терапии, линейный ускоритель позволяет точечно удалять раковые опухоли, не повреждая здоровые ткани организма. На следующий год в лечебнице появился новый томограф, сейчас он работает в две смены, позволяет проводить 12000 исследований в год и позволяет максимально точно определять опухолевые образования. Два года назад на месте организовано лечение пациентов с опухолями головы и шеи по федеральным стандартам. В прошлом году было открыто отделение торакальной онкологии. В том числе, на вооружении псковских врачей есть самое современное ультразвуковое оборудование, оно позволяет брать биопсию без открытых операций, а также создавать детальные изображения пищеварительного тракта и окружающих органов и тканей, включая поджелудочную железу, желчный пузырь, печень и лимфатические узлы. Такая диагностика высокого уровня позволяет, например, на ранних стадиях рака желудка выяснить глубину прорастания опухоли для определения оптимальной тактики лечения.

4. Раковые клетки есть у всех

Правда

Онкологические клетки появляются, когда в обычных происходят поломки-мутации. Случаются они регулярно у каждого человека. Клетка-мутант больше или меньше обычной, с увеличенным ядром, неправильной формы. Как правило, иммунитет по системе свой-чужой распознает мутанта и ликвидирует. Но не всегда.

«Обычная клетка рождается, делится, погибает, - объясняет Александр Юров. - Онкологическая вместо гибели приходит к неконтролируемому делению. Поглощает здоровые ткани, обзаводится собственным кровообращением, прорастает в органы. Онкологическая опухоль вызывает нарушение функций органов, пациент погибает не от опухоли как таковой, а от осложнений, которые она вызывает».

5. Рак невозможно вылечить

Правда

«Профессионал-онколог никогда не даст заключение, что пациент здоров, что он излечен, - говорит доктор Юров. - Мы можем говорить, только о наступлении длительной ремиссии. Представим пациентку с раком молочной железы, прооперированную на ранней стадии и получившую курс терапии. Сначала мы ее наблюдаем раз три месяца, со второго года раз в шесть месяцев, с третьего видимся раз в году. Мы держим в голове, что убрали опухоль. Риски есть всегда, но в зависимости от типа опухоли рецидив может наступить через три месяца или через 20 лет».

Или не наступить совсем. Онкобольные стоят на учете пожизненно. В Псковском диспансере наблюдается пациентка 1947 года рождения, победившая рак молочной железы в советское время, когда доктор Юров еще ходил в школу. Он отдельно отмечает, что все тридцать с лишним лет пациентка четко выполняет рекомендации врачей и проходит все назначенные исследования. Подобных пациенток в длительной ремиссии после рака молочной железы в Псковской области достаточно много, так как этот тип онкологии наиболее распространен у женщин и относится к визуальным, то есть чаще всего (в 78% случаев) диагностируется на I-II стадиях, что во многом является залогом успешного лечения.

6. Во время хирургического лечения рака молочной железы «все» отрежут

Миф

Пациентки с онкологией на молочной железе боятся потерять грудь. Однако в Псковском онкодиспансере давно применяются реконструктивные методики, делаются щадящие операции, при которых убирают опухоль, а орган оставляют целиком. В прошлом году в регионе было выявлено 320 случаев рака молочной железы на I-II стадиях, проведено 280 органосохраняющих операций. С этого года радикальные резекции молочной железы, необходимые при раке в тяжелой форме и на запущенной стадии, начали делать с пластикой, с установкой эспандеров и имплантов. Ранее за такими операциями псковички ездили в Петербург, теперь они доступны по ОМС дома.

А вот профилактическое удаление молочных желез, вроде того, что сделала себе голливудская актриса Анджелина Джоли, в Пскове не делают. При наличии генетической мутации, переданной по наследству, риск рака увеличивается в 14-18 раз. В таких случаях профилактические операции делают федеральные центры по заключению врачебной комиссии.

7. Лучше не ходить по врачам, вдруг что-нибудь найдут

Не просто миф — опасное для здоровья и жизни заблуждение

У мужчин самой высокой степенью летальности обладает рак легкого. Все из-за его обнаружения на поздних стадиях. Не только в Псковской области, но по России в целом, как и во всем мире, этот тип онкологии выявляют на ранних стадиях только в 25% случаев. Для остальных пациентов время оказывается безвозвратно упущено. По тем же причинам высока смертность от рака желудка, к тому же лечится он плохо, а рецидивирует быстро. Все дело в отсутствии профилактических проверок своего здоровья, которые помогают поймать рак на ранних стадиях. А когда появляются болевые симптомы, чаще всего уже слишком поздно.

Он призывает делать регулярную флюорографию или рентген легких, проходить фиброгастроскопию желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки.

«Не дай бог что-нибудь найдут — очень печальная жизненная позиция. Минздрав придумал бесплатную диспансеризацию, - говорит врач об инструменте, который есть в руках каждого пациента. - Для женщин во время ее проведения обязателен осмотр гинекологом с мазком на онкоцитологию, узи или маммография молочных желез. У мужчин проверяют кровь на простатспецифический антиген — онкомаркер для выявления рака простаты. При подозрениях назначают второй этап диспансеризации с более глубокими исследованиями. С болями в желудке — ФГС. Кал на скрытую кровь дал положительный результат — колоноскопия. Опасность можно выявить еще в предраковом состоянии. Иначе пациенты пропускают грозное заболевание, доводят его до стадии, когда уже не показана операция, а только химиотерапия».

Словом, бояться надо не выявления рака, а того, что найдут его слишком поздно. Лучше сбегать в поликлинику, пока ничего не волнует, чем потом лечиться пусть и на самом высокотехнологичном оборудовании и молиться о попадании в «зеленую» зону статистики.

Юлия Магера