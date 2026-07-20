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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали десять человек

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Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В Подольске <...> 66-летней пациентке со ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте. Вторая, 38 лет, от госпитализации отказалась», — написал он на платформе «Макс».

В Домодедово пострадали семь человек, среди которых трое китайцев. Шестерых доставили в больницу: у них множественные осколочные ранения. Один из пациентов получил открытый перелом бедра, пишет РИА Новости

«В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация не потребовалась», — уточнил Воробьев.

В ночь на понедельник силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Московскую область. При падении обломков возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера воскресенья до пяти утра в направлении столицы летели более 400 дронов. ПВО нейтрализовала большую часть из них на дальних подступах, 85 — на подлете к городу. 

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