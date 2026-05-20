10 выпускников пострадали при обрушении балкона в российской школе

В Севастополе при обрушении балкона в школе №13 пострадали 10 детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Предварительно, выпускники школы вышли на балкон, чтобы сфотографироваться на память. Сейчас на месте работают оперативные службы. У пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести. Сейчас их везут в больницу.

«В причинах произошедшего будем разбираться. Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств, установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры», - заверил Развожаев.

По предварительным данным, одного из школьников, пострадавших при обрушении балкона, доставили в больницу без сознания.

Остальные 9 детей также госпитализированы: 5 с травмами средней тяжести и 4 - с ушибами и ссадинами.

