Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака

Музыкальный журналист Андрей Бурлака 20 мая пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказали в его семье.

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Бурлака умер в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.

«Было тяжелое состояние после инсульта, который случился 20 мая. После этого Андрей в реанимации Александровской больницы провел 12 дней, был переведен на реабилитацию, а затем в Максимилиановскую больницу», - сказал собеседник.

Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба, пишут РИА Новости.