 
В России и мире

Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака

0

Музыкальный журналист Андрей Бурлака 20 мая пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказали в его семье.

Фото: СС BY-SA 4.0/ Константин Преображенский/ Архивное фото

Бурлака умер в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.

«Было тяжелое состояние после инсульта, который случился 20 мая. После этого Андрей в реанимации Александровской больницы провел 12 дней, был переведен на реабилитацию, а затем в Максимилиановскую больницу», - сказал собеседник.

Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба, пишут РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026