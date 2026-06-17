Ближайшее воскресенье станет самым длинным днем 2026 года

Летнее солнцестояние произойдет в грядущее воскресенье, день в Северном полушарии будет самым длинным в 2026 году, светлое время суток продлится более 17,5 часа, сообщили в Московском планетарии.

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Как рассказали в планетарии, солнцестояние, то есть такой момент, когда Солнце занимает наивысшую точку над горизонтом в году, наступит в 11.24 по московскому времени.

В Северном полушарии этот день будет самым длинным в году. На широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты. Следующая за ним ночь, наоборот, будет самой короткой. Она займет всего 6 часов 27 минут.

После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря, пишет РИА Новости.