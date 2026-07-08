Россияне пожаловались на неисцелившего их «чудо-доктора»

Россияне жалуются на коуча Игоря Лузина, который гарантировал им улучшение зрения после дорогостоящих курсов, но этого так и не произошло, выяснили «Известия».

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Так, Татьяна отдала 55 тысяч рублей, чтобы избежать операции на глаза и улучшить зрение за пять дней. «Его хвалят все, такие отзывы хорошие. Курс продавался в записи без обратной связи. Чисто психология и упражнения», — сказала женщина. По ее словам, тренинг не помог ей улучшить состояние. Более того, как она выяснила позднее, упражнения коуча могли навредить в ее ситуации.

Все заболевания, в том числе глазные, — это психосоматика, сказал Игорь Лузин. «Имеется некая психотравмирующая история в прошлом, после чего человек себе сказал: «Я не хочу этого видеть». Тогда появляются близорукость, дальнозоркость, прочие глазные заболевания», — считает он.

Участники тренинга восстанавливают зрение, увеличивают заработок и находят свою любовь, утверждает коуч. Как стало известно, в 2025 году компания Игоря Лузина, через которую он продает курсы, стала убыточной. В ней оформлены только два человека.