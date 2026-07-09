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Псковская область готова принять депортированных граждан Латвии, Литвы и Эстонии

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К массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая «окончательно решить русский вопрос» и проблему присутствия «неграждан» на своих территориях готовятся власти Латвии, Литвы и Эстонии открыто готовятся. Информация прозвучала в докладе директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Псковская область вот уже год принимает на своей территории депортированных граждан почти в ежедневном режиме. Сначала речь шла преимущественно о гражданах пенсионного возраста, отказавшихся или не сумевших сдать экзамен на знание языка и «неправильно» ответивших на вопросы «анкеты лояльности».

Вспомним ветерана Василия Маскальенова и его дочерей, супругов Межиньш, Фрейман и многие другие известные нам истории. Сейчас в Псковскую область едут уже 40-летние трудоспособные люди, которые оказались не нужны экономике западных стран по причине русского происхождения.

Михаил Ведерников в своем посте отметил, что странам, которые депортируют русских граждан, не нужны ни врачи, ни учителя, ни инженеры, ни представители малого и среднего бизнеса. Представители российской стороны уже предусмотрели меры поддержки для медиков и педагогов — с подъемными и компенсацией за расходы на подтверждение образование. При необходимости с каждым, кто обратится за помощью, будут работать в ручном режиме.

«Друзья! Не ждите, когда дискриминационный режим выбросит вас из системы в беспомощном состоянии — без вещей и документов на границе. А такие истории нам известны. Приезжайте! Почитайте отзывы тех, кто уже прошел этот путь и пожалел лишь об одном — что терпел, ждал и не решался сделать это раньше. Мы своих не бросаем», — призвал губернатор.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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