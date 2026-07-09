К массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая «окончательно решить русский вопрос» и проблему присутствия «неграждан» на своих территориях готовятся власти Латвии, Литвы и Эстонии открыто готовятся. Информация прозвучала в докладе директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Псковская область вот уже год принимает на своей территории депортированных граждан почти в ежедневном режиме. Сначала речь шла преимущественно о гражданах пенсионного возраста, отказавшихся или не сумевших сдать экзамен на знание языка и «неправильно» ответивших на вопросы «анкеты лояльности».

Вспомним ветерана Василия Маскальенова и его дочерей, супругов Межиньш, Фрейман и многие другие известные нам истории. Сейчас в Псковскую область едут уже 40-летние трудоспособные люди, которые оказались не нужны экономике западных стран по причине русского происхождения.

Михаил Ведерников в своем посте отметил, что странам, которые депортируют русских граждан, не нужны ни врачи, ни учителя, ни инженеры, ни представители малого и среднего бизнеса. Представители российской стороны уже предусмотрели меры поддержки для медиков и педагогов — с подъемными и компенсацией за расходы на подтверждение образование. При необходимости с каждым, кто обратится за помощью, будут работать в ручном режиме.