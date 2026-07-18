Nokia выпустит «вечный» телефон, который держит заряд 44 дня

В сети появились характеристики еще не представленного кнопочного телефона Nokia 300 4G Power Bank. Устройство объединяет функции обычного мобильного телефона и внешнего аккумулятора. Информацию в X (Twitter) опубликовал инсайдер Hmd_Meme's.

Согласно утечке, новинка получит 2,4-дюймовый дисплей с разрешением QVGA, камеру с разрешением 0,3 Мп и аккумулятор емкостью 3700 мАч. Производитель заявляет до 44 дней автономной работы в режиме ожидания.

Как утверждается, Nokia 300 4G Power Bank сможет использоваться в качестве пауэрбанка, поддерживая обратную зарядку мощностью до 5 Вт. Собственная зарядка устройства будет осуществляться через разъем USB-C с мощностью до 18 Вт.

Также сообщается, что телефон получит защиту корпуса по стандарту IP65, поддержку сетей 4G, карт памяти microSD объемом до 32 ГБ, Bluetooth, 3,5-мм разъем для наушников, FM-радио и встроенный медиаплеер.

Еще одной особенностью устройства станет мощный светодиодный фонарь, предназначенный для использования в походах и других условиях, где требуется яркое освещение. По данным утечки, он будет в два раза ярче вспышки iPhone 16 Pro.

Когда выйдет устройство и сколько будет стоить, не уточняется, пишет газета.ру.