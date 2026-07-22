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Власти Петербурга готовятся к созданию наземного метро

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Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.

«Важная задача - заложить основу для создания в городе наземного метро», – сказал он на заседании правительства Петербурга.

Минкин отметил также, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек.

«В 2025 году тактовое движение осуществлялось уже по пяти направлениям, в апреле 2026 года запущен новый маршрут Балтийский вокзал – Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя карту "Подорожник"», – отметил глава комтранса.

Согласно материалам на сайте законодательного собрания Петербурга, в ноябре 2025 года городской парламент принял законопроект, позволивший впоследствии ввести фиксированный тариф на проезд по железной дороге в пределах Петербурга, пишет РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, это будет способствовать реализации в Петербурге перспективного проекта по созданию наземного метро, которое будет представлять из себя транспортную сеть городских электричек с объемом перевозок около 180 миллионов пассажиров в год.

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