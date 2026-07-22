Власти Петербурга готовятся к созданию наземного метро

Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.
Минкин отметил также, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек.
Согласно материалам на сайте законодательного собрания Петербурга, в ноябре 2025 года городской парламент принял законопроект, позволивший впоследствии ввести фиксированный тариф на проезд по железной дороге в пределах Петербурга, пишет РИА Новости.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, это будет способствовать реализации в Петербурге перспективного проекта по созданию наземного метро, которое будет представлять из себя транспортную сеть городских электричек с объемом перевозок около 180 миллионов пассажиров в год.