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Российский телеведущий Максим Сырников умер в возрасте 60 лет

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Ведущий программы «Монастырская кухня» на канале «Спас», известный шеф-повар Максим Сырников умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил публицист Егор Холмогоров в своём Telegram-канале.

Фото: Максим Сырников/ страница ВКонтакте

«Отошел ко Господу Максим Павлович Сырников. Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры», — говорится в заявлении.

По словам Холмогорова, ведущий некоторое время лежал в больнице, однако позднее покинул медучреждение. Причину смерти шеф-повара он не назвал.

На смерть ведущего отреагировал гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников в своем Telegram-канале. «Он один такой — умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке — всю красоту и дух России небесной и земной, красоту ее святости и ее традиции, которую он всей своей жизнью возвращал нам через русскую кухню», — высказался он о Сырникове.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. После университета писал кулинарные колонки для «Сноба» и ряда других изданий. Был автором многочисленных книг о русской национальной кухне. Несколько лет вел программу «Монастырская кухня» на канале «Спас», пишет Lenta.ru.

В декабре 2025 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с кулинарным блогером, ресторатором и экспертом по русской кухне Максимом Сырниковым. Обсуждались перспективы развития гастрономического и событийного туризма в регионе.

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