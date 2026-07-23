«Дневной дозор»: Надо ли России искать компромисс с Западом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли Россия искать компромисс с Западом? Нужна ли политика разрядки?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Надежду на прекращение боевых действий на Украине и завершение конфликта между Россией и Западом многие испытывали в начале 2025 года, когда все стороны заявляли о готовности искать компромисс. Под эгидой американских посредников проходили переговоры, как прямые, так и непрямые, между Россией и ее оппонентами. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, после которой появилось новое понятие в мире дипломатии «дух Анкориджа», казалось бы, приблизило стороны к заключению соглашения.

Теперь говорят, что этот самый дух выветрился, а 2025 год не закончился никаким миром. Военные действия продолжаются, а конфликт приобретает глобальный характер.

Все развивается по самому пессимистическому сценарию, а после того, как Дональд Трамп увяз в Иране, американская администрация резко сбавила свои миротворческие усилия на украинском треке. Тем не менее, противостояние и нагнетание атмосферы грядущей войны – это очень плохой знак для всего человечества. Есть разумные головы и на Западе, и в России, которые говорят, что любой конфликт должен заканчиваться поиском компромиссов. Нужно находить точки соприкосновения, искать какие-то форматы для взаимодействия и сосуществования, потому что в противном случае нам грозит мировая катастрофа. Многие вспоминают примеры 60-х годов прошлого века, эпоху Карибского кризиса, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы. Но, несмотря на «железный занавес», советские руководители и лидеры западных стран смогли найти компромисс, который постепенно привел к «разрядке» и нормальному сосуществованию двух систем. В сегодняшней программе мы решили поискать с нашими собеседниками ответы на вопросы, надо ли России искать компромисс с Западом, нужна ли «политика разрядки» или наоборот, необходимо занять непримиримую позицию и, если и договариваться, то только на наших условиях. Что об этом думают наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

По оценке экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова, существует несколько сценариев, как в дальнейшем будут выстраиваться отношения нашей страны с Западом.

Тут переговорная позиция зависит от ситуации на поле боя. Если мы там демонстрируем какие-то успехи, то нам проще договориться. Если мы никак не можем за пять лет решить свои вопросы, сложнее договориться и добиться каких-то своих условий выполнения. То есть с одной стороны есть необходимость все-таки выйти на какое-то соглашение, потому что идет длительная война, а она со всем Западом России совершенно не нужна. Для этого можно или пойти самим на уступки, предположим, попробовать опять добиться соглашения о перемирии по линии боевого соприкосновения. Что, в принципе, не так плохо, на самом деле. Или если Кремль уверен, что он может улучшить свои позиции, то нужно продемонстрировать силу на поле боя. Если Россия сможет это сделать в каком-то обозримом будущем, предположим, за год-полтора, тогда можно улучшить свои позиции и снова выйти на перемирие, но уже на более сильные позиции. И то и другое, в принципе, приемлемо. А вот уходить в жесткую конфронтацию со всем Западом, конечно, не стоит. Из этого ничего хорошего не получится. Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов убежден в том, что вне зависимости от того, будет выбран дипломатический путь или же военный, в этом конфликте пора поставить точку. Он также рассказал о том, заинтересован ли российский бизнес в нормализации взаимоотношений с Западом. Естественно, бизнес заинтересован в том, чтобы конец наступил как можно раньше. Именно для бизнеса, как я всегда говорил, самое важное – это предсказуемость. Внимание того, что ожидает на перспективу и в ближайшее время. Это даже гораздо важнее, нежели чем ставки рефинансирования, возможность иметь дешевые деньги. Бизнес вообще работает только тогда, когда есть возможность для работы. Сейчас таких возможностей стало гораздо меньше. И в данном плане я считаю, что уже точка, скажем так, невозврата еще не пройдена. Нам нужно действовать гораздо решительнее, ибо то движение, которое сейчас показывает наша страна, показывает, что мы слишком долго терпим и слишком много отказываемся из-за самими же нарисованных красных линий. И это рождает уверенность европейских лидеров и американских в том, что кроме слов мы ничего противопоставить не можем. И в этом плане нужно доказать обратное. Будет ли это военным путем или дипломатическим, но во всем этом конфликте нужно действительно ставить точку.

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин убежден, что испокон веков Россия была для американцев как бельмо на глазу, единственной преградой к американскому мировому господству. Оттого и по сей день мы наблюдаем это противостояние и нагнетание угрозы грядущей войны. Владимир Никитин озвучил ту стратегию, которой Россия должна придерживаться на сегодняшний день. Никаких компромиссов, по его мнению, быть не может.

Во время Карибского кризиса удалось достичь компромисса, потому что Советский Союз был сильной державой, такой же сверхдержавой, как и Соединенные Штаты Америки. Сегодня ситуация другая. Советского Союза нет. Российская Федерация по своему потенциалу значительно уступает Западу, а тем более объединенному. И поэтому рассчитывать на то, что Запад готов к компромиссу, нам не приходится. У Запада совершенно конкретная задача - уничтожить полностью русский мир. Потому что русский мир является главным препятствием для западной цивилизации, для их мирового господства. А сейчас они близки к осуществлению своей цели. Поэтому никаких у нас сомнений не должно быть, что против нас ведется война на полное уничтожение. Это современная цивилизационная гибридная война и мы специальной военной операцией не отделаемся. Нам нужно понимать, что русский мир, если хочет выжить, он должен бороться изо всех сил и до победного конца, до своей победы. Надо поддержать сейчас президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, а может быть и усилить его политическую волю на укрепление «русскости» в Российской Федерации и возвращения от западной модели, чуждой для нас, к русской модели развития, как белорусы или китайцы развиваются. И тогда мы сможем победить коллективный Запад.

Генерал-майор в отставке Юрий Соседов придерживается мнения, что военным путем добиться каких-либо результатов на пути к завершению вооруженного конфликта с Украиной будет куда продуктивнее, чем заниматься поиском компромиссов с помощью дипломатии.

Я хочу, чтобы это быстрее закончилось. Что по этому поводу можно сказать? С Западом сейчас очень трудно найти какой-то компромисс. По-моему, надо в ответ укреплять свою обороноспособность капитально, долбить Киев капитально. Я думаю, этим мы чего-то быстрее добьемся, чем каким-то дипломатическим путем.

С ним абсолютно не согласна депутат Псковской городской думы от Яблока, историк Татьяна Пасман. Она выступает сторонником возобновления взаимоотношений с Западом и решения конфликта дипломатическим путем. И вот, чем она объясняет свою позицию.

На мой взгляд, непримиримая позиция – это вообще не вариант сегодняшней ситуации, поскольку она ведет только к эскалации, противоборству, противоречиям, к активизации боевых действий, а это гибель людей и уничтожение всего того, что было завоевано в 1941-1945 годах. Завоевано пусть не простой, но очень важный и достаточно долгий мир. Поэтому я считаю, что сегодняшняя позиция России должна быть более взвешенной, вдумчивой, позволяющий вернуть себе то, что тогда было завоевано. То есть, во-первых, мир, чтобы не погибали наши граждане, чтобы не была уничтожена та инфраструктура, которая с таким трудом за все эти десятилетия создавалась.

Кроме того, позиция компромисса – это всегда позиция сильного человека, большой силы, потому что она требует мудрости, представляет миру понимание хрупкости его самого и важности взаимодействия для того, чтобы его сохранить. Если наше государство станет инициатором того, чтобы напряжение в мире стало меньше, я думаю, что это будет вызывать уважение не только у собственных граждан, которым очень важно, чтобы их дети, чтобы их мужья, чтобы их братья и сестры не погибали. Это будет вызывать уважение во всем мире. Добрый мир, он всегда лучше всякой конфронтации.

Своей точкой зрения по поводу дальнейшего взаимодействия с западными странами и взаимодействия с ними российской стороной поделился политолог, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский.

В этой ситуации нужно вспомнить Хантингтона и столкновение цивилизаций, тогда, когда в 21 веке были столкновения между крупными цивилизациями, Западной ортодоксальной, Западной восточной, Западной африканской и между другими цивилизациями. Поэтому я думаю о том, что, конечно же, имеет место быть затяжной кризис геополитический, и Украина выгодна западному миру как точка давления, как Тайвань для Китая, как Венесуэла для Латинской Америки, как Иран для, собственно говоря, Азии. Поэтому тут нужен, конечно, сдержанный оптимизм. Что касается западной риторики, то мы видим о том, что Германия, Франция в своих СМИ постоянно говорит об российской угрозе абсолютно безосновательно. И, конечно же, мы видим то, что многие корпорации переходят на военные рельсы. Это очень тревожный знак. Я думаю о том, что на это нужно реагировать профессионально, готовиться. Это будет правильно.

По словам видного американиста, члена корреспондента РАН, доктора исторических наук Валерия Гарбузова, если посмотреть вглубь истории, можно увидеть, что крупные войны завершались победой одной стороны и поражением второй стороны, а промежуточные конфликты в большинстве своем разрешались за счет достижения компромисса, когда обе стороны были готовы идти друг к другу на уступки иногда в ущерб собственным интересам. Так вот, по мнению Валерия Гарбузова, ни о каких компромиссах в вооруженном противостоянии России и Украины речи не идет. Он объяснил, почему 2025 год не стал годом завершения вооруженного конфликта и призвал не верить тем, кто пророчит 2026 году стать годом завершения СВО.

В нашей ситуации этого нет. Ни та, ни другая сторона компромисса не хочет, не хочет идти на уступки. Какие уступки ждет Россия от Украины? Чтобы она отдала территории Донбасса, другие территории. Каково поведение Украины? Украина не хочет этого делать, потому что боится, что Россия пойдет дальше и не ограничится теми притязаниями, который обозначил несколько лет назад Путин в своей речи в министерстве иностранных дел. Украину поддерживает Западная коалиция, мощная, сильная. Без этой коалиции, конечно, Украина бы одна не справилась. Очевидно, у России был расчет именно на это, что Украину не будут так поддерживать. Но все оказалось по-другому: Украина получает помощь от своих партнеров, союзников, от Запада, а Россия одна. Даже союзники России по АДКБ не поддерживают этот конфликт. Многие на стороне Украины и оказывают ей гуманитарную помощь. Но я думаю, не только гуманитарную. Это крепко закрученный исторический узел, из которого многие не видят выхода. То, что говорилось, что 2025 год станет годом победы или надежды. Сразу было понятно, никаким годом надежды он не станет, потому что с чего он станет? Предпосылок нет для этого. Вот поэтому и 2025 год не стал, и 2026 год не станет. Наоборот, идет эскалация с обеих сторон.

Сегодня состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Будем надеяться, что это станет новым шагом на пути к миру.

В сегодняшней программе наши собеседники делились мнениями о том, нужно ли сегодня России искать компромисс с Западом. Одни убеждены в том, что ни о каких компромиссах в выстраивании взаимоотношений с бывшими партнерами не может быть и речи. По их оценке, нужно стоять до победного конца и решать вопросы вооруженным путем. Другие же наши комментаторы настаивают на пути компромиссов и дипломатии. Так или иначе, сегодня крайне сложно найти точки соприкосновения. Разрыв отношений с Западом уже дошел до такой крайней фазы, что все выстроенные барьеры преодолеть крайне сложно. Но любое противостояние рано или поздно заканчивается, поэтому какие-то пути для диалога со сторонам конфликта все же придется выстраивать.

Александра Братчикова