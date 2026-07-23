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Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России

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Страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти, страна которой председательствует в Совете ЕС, в соцсети Х.

По словам министра, новый пакет направлен на сокращение доходов России, противодействие работе так называемого теневого флота и нарушение цепочек поставок.

Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что санкции предусматривают включение в список запрещенных транзакций еще 32 российских банков, а также криптовалютных компаний и платформ для торговли нефтью. Кроме того, Евросоюз продлил на год действие существующего потолка цен на российскую нефть без его корректировки.

Как сообщает Reuters, в пакет также вошло исключение, позволяющее поставлять российский сжиженный природный газ в третьи страны. Решение принято с учетом позиции Греции и предусматривает автоматическое ежегодное продление.

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта назвал новый пакет санкций «еще одним убедительным доказательством того, что Европа стоит плечом к плечу с Украиной», пишет РБК.

Согласование ограничительных мер несколько раз откладывалось из-за разногласий между странами ЕС. Для утверждения санкционного пакета требовалось единогласное одобрение всех 27 государств — членов Евросоюза.

В России неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ограничения начали наносить ущерб отдельным европейским государствам.

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