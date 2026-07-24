За прошедшие сутки был уничтожен 571 украинский БПЛА

Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 571 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в течение ночи в период с 20:00 21 июля до 8:00 22 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.