Массированной атаке украинских беспилотников подверглись ночью Санкт-Петербург и Ленобласть

Массированной атаке украинских беспилотников подверглись сегодня, 24 июля, ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область. Известно о трех пострадавших в результате удара по складу Wildberries в деревне Новосаратовка.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 01:43. За ночь силы ПВО сбили над Ленинградской областью 59 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В результате падения БПЛА обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района.

В деревне Новосаратовка Всеволожского района, на границе с Санкт-Петербургом, БПЛА атаковали склады компании Wildberries. На складах начался пожар. По официальным данным, пострадали три человека. Они получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил, что в результате атаки ВСУ на гражданские объекты Ленинградской области пострадали мирные граждане. Точное число пострадавших сейчас уточняется. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Wildberries также сообщила о приостановке работы логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи (оба располагаются в Санкт-Петербурге). Причины остановки работы не уточняются.

Логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и в подмосковной Электростали были атакованы беспилотниками 18 июля. Затем нанесен удар по еще одному складу в Подольске. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).

Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области был дан в 06:15.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Украина атаковала гражданские объекты города с помощью беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе, уточнил Александр Беглов. Движение по Московскому шоссе перекрыто.

О пострадавших в Санкт-Петербурге пока не сообщалось, пишет «Коммерсантъ».