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Ученые создали «двухрежимный» инфракрасный сенсор для космоса и медицины

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Международная группа ученых разработала инфракрасный сенсор, который способен регистрировать излучение сразу двумя способами — фотоэлектрическим и тепловым. Как рассказали исследователи, перспективе технология позволит создавать более чувствительные системы ночного видения, промышленного контроля и космической техники.

Изображение сгенерировано нейросетью

В разработке приняли участие специалисты из НИТУ МИСИС, МПГУ, Российского космического центра и МИЭМ НИУ ВШЭ. В основе нового устройства — монокристалл теллурида свинца, свойства которого ученым удалось изменить таким образом, чтобы один элемент мог работать сразу по двум принципам.

Чтобы изменить его свойства, ученые добавили в кристалл индий и сформировали p–n-переход — область контакта полупроводников с разными типами проводимости. Это создало внутри материала встроенное электрическое поле и нарушило локальную симметрию кристалла.

В результате при нагреве под действием инфракрасного излучения в материале возникает дополнительный электрический сигнал.

«Благодаря сильной температурной зависимости диэлектрической проницаемости в теллуриде свинца мы получили большой электрический сигнал, который можно использовать для регистрации излучения с энергией меньше, чем запрещенная зона», — объяснил заведующий лабораторией фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС Вадим Ковалюк.

Инфракрасные детекторы уже широко используются в медицине, промышленности, системах безопасности и космических приборах. Объединение фотоэлектрического и  теплового принципов в одном элементе, как считают разработчики, может стать основой для нового поколения более универсальных ИК-сенсоров, пишут «Известия».

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