За прошедшие сутки в РФ уничтожили 611 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 611 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 10 августа до 8:00 11 августа, сообщили в Минобороны РФ.

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В течение дня 10 августа, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 10 августа до 8:00 11 августа, был уничтожен 396 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.