Фотоловушка сняла семью краснокнижных серых журавлей в калужском заповеднике

Фотоловушка заповедника «Калужские засеки» запечатлела целую семью серых журавлей - взрослых птиц и двух подрастающих птенцов.

Видео: заповедник «​​​​​Калужские засеки»

Серый журавль - самый крупный представитель журавлеобразных, обитающих в регионе. Вес взрослой птицы может достигать 6 кг, а размах крыльев - превышать два метра. Как рассказал старший научный сотрудник заповедника Алексей Костин, серые журавли образуют пары на долгие годы. Гнездо они устраивают во влажных, хорошо укрытых растительностью местах - на кочках или на мелководье.

Обычно самка откладывает два яйца, при благоприятных условиях выживают оба птенца. Вскоре после появления на свет малыши покидают гнездо вместе с родителями, уходя на более сухие и кормные участки. Птицы плохо переносят беспокойство со стороны человека: если обнаружат опасность, то могут бросить гнездо.

Всего в «Калужских засеках» и поблизости обитают семь видов журавлеобразных. Серый журавль считается редким в Европейской России, занесен в Красную книгу Калужской области, пишет Kaluga-poisk.ru.