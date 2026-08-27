Названо самое популярное мясо в мире с начала XXI века

Мировое производство курицы выросло по меньшей мере в полтора раза за период с 2006 по 2023 год. Как пишет газета Financial Times (FT), мясо курицы стало самым популярным, обогнав свинину и говядину.

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Как отмечает издание, производство увеличилось с 48,3 млрд птиц в 2006 году до 76,2 млрд в 2023 году, несмотря на то что на протяжении большей части прошлого века мясо курицы не было очевидным кандидатом на звание самого популярного мяса в мире. Говядина имела такой статус, а свинина - масштабы производства, особенно в Китае и Европе. До того, как мясо курицы стало самым потребляемым в мире, это был вовсе не мясной бизнес: фермеры разводили кур главным образом ради яиц, пишет ТАСС.

В 2022 году, по данным ООН, куриное мясо обогнало свинину по объему производства. Например, Бразилия, крупнейший в мире экспортер, поставила около 4,9 млн тонн куриного мяса в 2024 году, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, проанализированным Financial Times. Тогда как в 2000 году этот показатель экспорта Бразилии составлял примерно 910 тысяч тонн.

Издание отмечает, что куриное мясо хорошо вписывается в глобальную модель экономики, потому что птицу можно разделить и продать по частям там, где они дороже. Например, куриные лапки, часто малоценные в западных супермаркетах, становятся важным экспортным товаром в Китай, где их используют в приготовлении блюд местной кухни, а также в качестве готовых закусок. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках, чему способствуют высокие цены на говядину, богатый белком рацион, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента.