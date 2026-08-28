Новые данные о причинах разрушительных ветров помогут синоптикам в прогнозах

Специалисты Института физики атмосферы имени Александра Обухова РАН совместно с коллегами из ряда других научных центров завершили масштабное исследование природы долгоживущих шквалов — мощных воздушных потоков, которые нередко оборачиваются разрушительными бурями.

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Ученые проанализировали 41 подобное событие, зафиксированное на территории России с 2001 по 2024 год — от европейской части страны до Дальнего Востока. Результаты работы позволят не только лучше отслеживать такие явления на ранних стадиях, но и своевременно оповещать население о надвигающейся угрозе. Кроме того, эти данные лягут в основу климатической карты России, где будут отражены зоны повышенной вероятности возникновения шквалов и других погодных опасностей.

«Эти явления часто недооценивают, а между тем они чрезвычайно опасны. Согласно нашим расчетам, за изучаемый период шквалы стали причиной гибели как минимум 91 человека и травм еще 539 человек. Для сравнения: мощные шквалы в Москве в 1998 и 2017 годах, на северо-западе страны в 2010 году и в Поволжье в 2023 году каждый по отдельности уносили больше жизней, чем практически любой смерч, когда-либо отмеченный в России. Так что рисками этих разрушительных явлений необходимо заниматься вплотную — как синоптикам при краткосрочных прогнозах, так и структурам, отвечающим за ЖКХ, лесное хозяйство и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул руководитель проекта, заместитель директора ИФА РАН Александр Чернокульский.

Один из ярких примеров — серия шквалов, обрушившаяся на Пермский край в конце мая — начале июня. Тогда ветер повалил лес на полосе протяженностью 400 километров. Особенно мощный удар пришелся на 28 мая: шквал двигался с юго-востока на северо-запад, от Чусовского до Гайнского районов, пишут «Известия». По данным СМИ, общая площадь сплошных ветровалов там составила не менее 2,7 тысяч гектаров.