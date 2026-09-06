В Индонезии зафиксировали серию извержений вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау проснулся в ночь на 5 сентября в Индонезии и выбросил лаву и пепел около 10 раз, сообщило геологическое управление страны на своем сайте. Извержения сопровождались подземными толчками, угрозы цунами нет.

Фото: Deden Iman / XinHua / Global Look Press

Вулкан начал активизироваться еще в июле 2026 года. Индонезийские власти тогда объявляли третий уровень опасности из четырех возможных.

В 1883 году вулкан Кракатау уничтожил около 36 тысяч человек. Новый — Анак-Кракатау, что означает «сын Кракатау», — вырос на его месте в 1927 году. В 2018 году он частично обрушился, вызвал цунами, унесшее жизни более 430 человек.

Ранее, в августе, на Камчатке было зафиксировано вершинное извержение Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии. Ученые наблюдали фонтанирование лавы в кратере, свечение над вершиной и повышенную фумарольную активность.

Кроме того, в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима — столб пепла поднялся на 2,2 километра. Взрыв произошел в кратере Минамидаке, крупные вулканические бомбы разлетелись на 700 метров от жерла, после чего последовали еще два выброса, пишет News.ru.