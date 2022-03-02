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Второй фильм проекта «Пушкин детям» выпустили для юных псковичей

Театрально-концертная дирекция Псковской области выпустила второй фильм проекта «Пушкин детям». Об Этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД региона.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Этот творческий проект к дням памяти поэта создан при участии заслуженного артиста России Сергея Попкова и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова.

«Маленькие слушатели могут познакомиться с пятью популярными сказками Пушкина. Знакомые персонажи и сюжеты по новому откроются в озвучке Сергея Попкова, заинтересуют детей и привлекут их к просмотру любимых многими классических сказок», – уверены создатели проекта.

Фильм второй - Сказка о рыбаке и рыбке. В основе лежит сюжет немецкой народной сказки, историю о рыбаке и его жадной жене включили в свой сборник и братья Гримм. Похожие сказки встречаются в индийской, армянской и китайской литературе. Всем нам известно и крылатое выражение, которое родилось благодаря этой сказке — «остаться у разбитого корыта», то есть остаться ни с чем из-за своей жадности, отметили в ТКД.

Напомним, что на YouTube-канале ТКД можно также посмотреть Сказку о попе и о работнике его Балде, серию фильмов о жизни и творчестве поэта в Пскове. Ведущий актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков рассказывает, чем занимался Александр Сергеевич в Пскове, с кем он виделся и что он здесь написал.

