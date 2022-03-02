Второй фильм проекта «Пушкин детям» выпустили для юных псковичей

Театрально-концертная дирекция Псковской области выпустила второй фильм проекта «Пушкин детям». Об Этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД региона.
Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Этот творческий проект к дням памяти поэта создан при участии заслуженного артиста России Сергея Попкова и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова.
Фильм второй - Сказка о рыбаке и рыбке. В основе лежит сюжет немецкой народной сказки, историю о рыбаке и его жадной жене включили в свой сборник и братья Гримм. Похожие сказки встречаются в индийской, армянской и китайской литературе. Всем нам известно и крылатое выражение, которое родилось благодаря этой сказке — «остаться у разбитого корыта», то есть остаться ни с чем из-за своей жадности, отметили в ТКД.
Также ТКД предлагает цикл образовательных мастер-классов по сценической речи от театрального педагога, актера Сергея Попкова и мастер-классы, основанные на системе Станиславского, от актера и режиссера Анатолия Кузьмина.